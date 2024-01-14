Концерт группы The Tiger Lillies в Афинах отменили из-за поддержки ею Украины

Предполагалось, что мероприятие будет бесплатным, однако "некоторые группы жителей" вынудили организаторов его отменить, пишет газета Efimerida ton Syntakton

АФИНЫ, 14 января. /ТАСС/. Жители центрального афинского района Экзархия отказались от уличного концерта британской группы The Tiger Lillies из-за поддержки ею Украины. Об этом сообщает газета Efimerida ton Syntakton.

По ее информации, британское трио хотело дать бесплатный концерт на площади района Экзархия, где часто проходят протесты граждан против строительства там новой станции метро, однако "из-за открытой поддержки британской группой Украины некоторые группы жителей вынудили организаторов отменить мероприятие".

При этом Efimerida ton Syntakton, придерживающаяся левых взглядов, считает требование жителей Экзархии отказаться от бесплатного концерта The Tiger Lillies не только "непонятным, но и глупым". Поэтому издание призывает жителей купить билеты и сходить на концерт The Tiger Lillies в джаз-клуб Half Note.

Трио выступает в мрачном комедийно-трагичном стиле с элементами черного юмора. Тексты песен нередко связаны с темами секса и смерти, среди героев песен - проститутки, извращенцы и наркоманы. В 2011 года группа уже выступала на центральной площади Синтагма в Афинах перед участниками акций протеста против правительственной политики.