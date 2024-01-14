В Омской области ввели временное ограничение движения для автобусов и такси на трассах

В регионе ожидается снег, местами метель и ветер до 20 м/с

ТАСС, 14 января. Временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси введено на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения в Омской области из-за сильного ветра и метели. Об этом сообщает региональный главк МЧС.

"По сообщению КУ "Управление дорожного хозяйства Омской области", в связи с крайне неблагоприятными погодными условиями (низовая метель, сильный боковой ветер) и в целях обеспечения безопасности дорожного движения с 13:30 (10:30 мск) 14 января введено временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения на территории Омской области", - говорится в сообщении.

По данным Гидрометцентра, в Омске температура воздуха составляет минус 7 градусов, снег. В ночь на понедельник ожидается минус 24 градуса. В Обь-Иртышском УГМС сообщают, что 15 января в Омской области ожидается снег, местами метель и ветер до 20 м/с.