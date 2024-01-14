В Главном храме ВС РФ прошел третий Рождественский хоровой собор

В нем приняли участие более 320 человек

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Третий Рождественский хоровой собор состоялся в Главном храме Вооруженных сил РФ в Подмосковье, в нем приняли участие более 320 человек из восьми военных и православных исполнительских коллективов. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В соответствии с решением министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу в Главном храме Вооруженных мил России - Патриаршем Соборе Воскресения Христова - состоялся третий Рождественский хоровой собор. Более 320 человек из восьми военных и православных исполнительских коллективов приняли участие в мероприятии", - отметили в военном ведомстве.

В мероприятии приняли участие православный хор и ансамбль инженерных войск ВС РФ "За веру и Отечество", женский хор Академического ансамбля песни и пляски имени А. В. Александрова, хор Ансамбля песни и пляски "Красная звезда" Ракетных войск стратегического назначения, хор курсантов и хор военных дирижеров Военного университета им. князя Александра Невского МО РФ, Преображенский и Камерный хоры прихожан храма Христа Спасителя, хор "Сольба" Николо-Сольбинского женского монастыря, Архиерейский хор Ставропольской Митрополии. Также впервые участие принял Кубанский казачий хор.

Каждый хоровой коллектив представил программу, составленную из произведений христианской духовной музыки и рождественские колядки из своего репертуара. Завершился третий Рождественский хоровой собор выступлением сводного хора всех участников мероприятия, которым дирижировал митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл.

На мероприятии присутствовали военнослужащие - участники специальной военной операции и прихожане Главного храма Вооруженных сил Российской Федерации.

"Сохранению православных традиций посвящены возрожденные Рождественские Хоровые соборы - нынешний в Главном храме Вооруженных сил Российской Федерации и предстоящий - в Морском соборе святителя Николая Чудотворца в городе Кронштадте 20 января 2024 года. Символично, что Рождественские хоровые соборы объединяют многие поколения защитников нашего Отечества - от ветеранов Великой Отечественной войны до участников специальной военной операции", - сказал заместитель министра обороны РФ - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин.

"Главной целью, уже ставшего традиционным, события является приобщение сограждан к многовековым традициям православия, русской духовной музыкальной культуры, возвращение к идеологии беззаветного служения Отечеству через развитие литургической певческой культуры, в том числе в местах прохождения воинской службы. Хоровой собор прославляет русское воинство и само служение Отечеству", - подчеркнули в Минобороны РФ.

Хоровой собор в Кронштадте

20 января 2024 года в Кронштадтском морском Никольском Ставропигиальном соборе впервые пройдет Хоровой собор, приуроченный к 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В нем примут участие хор Ансамбля песни и пляски Западного военного округа ВС РФ, Концертный хор Санкт-Петербургского государственного института культуры, Детский хор радио и телевидения Санкт-Петербурга и другие исполнительские коллективы региона.