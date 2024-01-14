В Лондоне задержали планировавших заблокировать фондовую биржу пропалестинских активистов

В правоохранительных органах отметили, что активисты планировали совершить действия, которые "могли иметь серьезных последствия"

ЛОНДОН, 14 января. /ТАСС/. Шестеро пропалестинских активистов, планировавших нарушить работу Лондонской фондовой биржи 15 января, были задержаны полицией. Об этом говорится в заявлении правоохранительных органов.

Отмечается, что полицейское расследование было начато после получения соответствующей информации от газеты The Daily Express 12 января. Согласно органам правопорядка, активисты готовились заблокировать вход в здание биржи, чтобы не допустить начала торгов в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа.

В полиции указали, что две женщины в возрасте 28 и 26 лет и мужчина в возрасте 31 года были задержаны в Ливерпуле. Еще двух человек - 29-летнюю женщину и 23-летнего мужчину - стражи порядка задержали в Лондоне. В Брайтоне на юге Англии был задержан мужчина в возрасте 27 лет. В заявлении правоохранителей говорится, что задержанные планировали совершить действия, которые "могли иметь серьезные последствия".