На Чукотке ожидаются низовая метель и мороз до 45 градусов

Из аэропорта Анадыря по метеоусловиям задержали вылеты четырех рейсов

ТАСС, 15 января. Синоптики прогнозируют мороз до 45 градусов в континентальной части Чукотки, на побережье морей ожидается низовая метель. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

"По данным Чукотского УГМС, 15 января на западе региона ожидается южный ветер, на остальной территории - северный с усилениями до 14 м/с, поземок. На побережье Чукотского и Восточно-Сибирского морей порывы будут достигать 20 м/с, низовая метель. Температура воздуха по округу - от минус 20 до минус 35 градусов, на западе континентальной части - до 45 градусов мороза", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в Чукотгидромете, такие низкие температуры не являются аномальными для этого времени года, но жителям рекомендовано не покидать пределы населенных пунктов, не оставлять детей без присмотра. Из аэропорта Анадыря по метеоусловиям задержаны вылеты четырех рейсов.