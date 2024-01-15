Румынские водители и фермеры объявили о продолжении протестов

Участники акции протестуют против увеличения стоимости обязательной страховки, роста акцизов на топливо и тарифов на проезд по платным дорогам, а также продолжительных проверок на границах

БУХАРЕСТ, 15 января. /ТАСС/. Переговоры между представителями водителей грузовиков и фермеров Румынии, которые уже шестой день проводят стихийную акцию протеста, и министерства финансов провалились. Об этом сообщило агентство Agerpres.

"Мы не достигли соглашения, что было мотивировано европейским законодательством, соглашениями между Румынией и Еврокомиссией, - заявил представитель протестующих Дэнуц Андруш после переговоров. - <...> Поэтому наш протест будет продолжаться до бесконечности, пока власти не поймут, что реально не способны управлять страной".

Водители и фермеры вывели на трассы грузовики и тракторы с целью замедлить или блокировать движение автотранспорта на национальных и окружных дорогах, внутри городов, на румыно-украинском контрольно-пропускном пункте "Сирет". Они протестуют против увеличения стоимости обязательной страховки транспорта, роста акцизов на топливо и тарифов на проезд по платным дорогам, а также продолжительных проверок на границах страны.

В свою очередь власти считают, что часть требований протестующих негативно отразится на государственном бюджете и будет несправедливой по отношению к другим категориям работников. Они также утверждают, что протестующие не проявляют последовательности и выдвигают новые требования после телефонных переговоров с ассоциациями водителей и фермеров.

Ранее представители водителей грузовиков и фермеров провели переговоры с представителями министерства сельского хозяйства и сельского развития, министерства транспорта и инфраструктуры, которые также завершились безрезультатно.

Премьер-министр Марчел Чолаку обсудит сложившуюся ситуацию на рабочей встрече в понедельник с главами МВД, Минсельхоза, Минтранспорта и Минфина.