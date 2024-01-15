В Казахстане насчитывается 350 тыс. игроманов со средним долгом в более $22 тыс

МВД республики отметило, что основной причиной проблемы является повсеместная реклама, распространение игровых автоматов и незаконная деятельность онлайн-казино

АСТАНА, 15 января. /ТАСС/. Средний долг каждого игромана в Казахстане, которых насчитывается порядка 350 тыс., составляет 10 млн тенге (более $22 тыс.). Об этом сообщила пресс-служба министерства внутренних дел.

"В последние годы нашу страну буквально накрыла волна лудомании, то есть патологической склонности к азартным играм, которая доминирует в жизни человека и ведет к снижению социальных и материальных ценностей, а также может быть субъектом и объектом преступлений. По официальным данным, в Казахстане насчитывается около 350 тысяч игроманов, средний долг каждого - около 10 млн тенге", - говорится в сообщении. Численность населения республики превышает 20 млн человек.

В ведомстве отметили, что основной причиной проблемы является повсеместная реклама, распространение игровых автоматов и незаконная деятельность онлайн-казино. "Из-за игромании в стране участились случаи разводов семейных пар, суицидов игроманов и различных правонарушений. Игровая зависимость является актуальным социальным вопросом, и государство уделяет особое внимание противодействию этой "чуме", - пояснили в министерстве.

Ранее в пресс-службе информировали, что МВД и Комитет национальной безопасности в координации с Генеральной прокуратурой Казахстана ликвидировали крупнейшую сеть незаконных онлайн-казино, действовавших под видом лотерейных клубов. В проведении спецоперации было задействовано более 3 тыс. сотрудников правоохранительных органов.