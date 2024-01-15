Посещение мечети Айя-София в Стамбуле для иностранных туристов стало платным

По заявлению турецкого Минтуризма, введение этой меры позволит ликвидировать очереди на входе в собор

СТАМБУЛ, 15 января. /ТАСС/. Посещение всемирно известной стамбульской мечети Айя-София (собор Святой Софии) иностранными туристами отныне будет платным, вход в нее обойдется в €25. Новые правила, введенные Минтуризма республики, действуют с понедельника.

Вход в храм для туристов организован со стороны южного вестибюля, следуя по которому они могут осмотреть этаж галереи, византийские мозаики и фактически иметь полный обзор мечети. Для посетителей разработан аудиогид на 23 языках, который можно скачать на мобильные устройства. При желании они могут получить наушники у входа и самостоятельно совершить экскурсию по храму.

Для граждан Турции и посещающих Святую Софию с целью совершения богослужений вход в собор остается бесплатным. По заявлению Минтуризма, введение новой системы посещения мечети позволит ликвидировать очереди на входе в нее, а также планомерно проводить масштабные работы по ее реставрации.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в июле 2020 года подписал указ, согласно которому собор Святой Софии стал мечетью и в ней возобновились религиозные службы. Тогда же ее посещение стало бесплатным.

В 2022 году храм посетили 13,6 млн человек. Официальных данных о ее посещении по итогам прошлого года местные власти пока не распространяли.

Софийский собор - памятник византийского зодчества, который был возведен в 532-537 годах по указанию императора Юстиниана. После падения Византийской империи в 1453 году он был превращен в мечеть. В 1935 году, согласно декрету правительства Турции, подписанному основателем современного турецкого государства Мустафой Кемалем Ататюрком, собор стал музеем. В 1985 году архитектурный комплекс вместе с другими памятниками, расположенными в исторической части Стамбула, был включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.