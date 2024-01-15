Собянин заявил, что новый корпус детской больницы св. Владимира откроется в 2025 году

По словам мэра Москвы, в настоящее время возведен монолитный каркас здания и стены, идет устройство сетей энергоснабжения, монтаж вентиляции, фасада, кровли, стен и перегородок, проводятся отделочные работы

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Новое здание детской городской клинической больницы святого Владимира откроется в Москве в 2025 году. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"Новый корпус детской городской клинической больницы святого Владимира откроем в 2025 году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в новом здании есть шесть надземных и два подземных этажа, что значительно увеличит мощность клиники.

По словам мэра, уже возведен монолитный каркас здания и стены. Идет устройство сетей энергоснабжения, монтаж вентиляции, фасада, кровли, стен и перегородок, проводятся отделочные работы.

Собянин подчеркнул, что многопрофильный комплекс больницы будет включать в себя девять операционных общехирургического профиля, гибридную операционную и четыре малых операционных.

Мэр добавил, что корпус будет оборудован по самым современным медицинским технологиям. "Разместим комнаты для игр и отдыха, палаты со всем необходимым для комфортного совместного пребывания ребенка и мамы или самостоятельного лечения детей старшего возраста. В палатах будут отдельные удобные кровати для мам, душ и телевизор", - заключил Собянин.