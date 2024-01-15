Владивосток в новогодние выходные посетили около 1,9 тыс. туристов из Китая

Они въезжали в составе групп без виз

ВЛАДИВОСТОК, 15 января. /ТАСС/. Во время новогодних выходных Владивосток посетили около 1,9 тыс. путешественников из Китая. Об этом сообщил туристический портал Приморского края.

"За период новогодних праздников, с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года, в Приморье в рамках межправительственного соглашения между РФ и КНР в составе групп без виз въехали 1 870 граждан КНР. По представленным принимающей стороной программам, главным местом пребывания стал Владивосток - здесь проживали, здесь же посещали мероприятия. Лишь одна группа выезжала в Уссурийск", - рассказали в региональном Агентстве по туризму.

Специалисты отметили положительную динамику туристического потока в Приморский край. После резкого спада в туристической сфере в 2020-2021 годах, который был связан с пандемией коронавирусной инфекции, гости из соседних стран начинают приезжать в Приморье активнее.

В агентстве добавили, что Приморье продолжит участвовать в событийных мероприятиях Китая, позиционировать регион для активизации и увеличения турпотока.