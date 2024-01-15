Рейсы в аэропорту Южно-Сахалинска перенесли на 16 января из-за циклона

Всего задержали более 30 самолетов на вылет и прилет

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 января. /ТАСС/. Сахалинский международный аэропорт имени Антона Чехова из-за непогоды перенес рейсы с 15 на 16 января, сообщили ТАСС на авиапредприятии.

"Почти все рейсы перенесены по метеоусловиям на 16 января. Исключение - несколько рейсов задержано до позднего вечера, но вероятность, что они вылетят сегодня, мала", - рассказал собеседник агентства.

По данным табло аэропорта, за весь день из Южно-Сахалинска не смог вылететь ни один самолет. То же касается и прибытия. Самолет из Новосибирска, который успел вылететь на Сахалин, не смог совершить посадку и вынужден был уйти на запасной аэродром в Хабаровск. Всего задержали более 30 рейсов на прилет и вылет.

На Сахалине с ночи 15 января бушует метель. Школьников на юге острова перевели на дистанционное обучение. Из-за непогоды ограничили движение для личного транспорта и пассажирских автобусов нескольких автодорогах. По прогнозу синоптиков, 16 января циклон переместится на территорию южной группы Курильских островов (Сахалинская область).