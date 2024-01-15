Юные москвичи снимут учебные фильмы в рамках выставки "Россия"

Принять участие в проекте смогут подростки от 14 до 17 лет

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Креативное пространство на базе киностудии им. М. Горького "Кинокампус Горького" и Министерство культуры Российской Федерации организуют серию бесплатных занятий для подростков столицы. Цикл "Научно-популярное кино: от идеи до готового фильма" стартует 20 января в павильоне №19 "Атом" на ВДНХ в рамках Международной выставки-форума "Россия", сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"Принять участие в проекте смогут ребята от 14 до 17 лет. Вместе с профессионалами они напишут сценарий, распределят роли и проведут съемки. Всего запланировано семь мастер-классов. Результатом каждого из них станет короткий учебный фильм", - сказала Сергунина, слова которой приводит ТАСС пресс-служба столичного департамента культуры.

Для интенсива выбран третий этаж павильона - интерактивное пространство "Атомариум" с научно-просветительской лабораторией. Для юных посетителей проведут экскурсию, где расскажут об основных экспонатах площадки: антикитерском механизме, маятнике Чеботаева, винте Архимеда, клетке Фарадея и многом другом. Их истории лягут в основу будущих кинокартин.

"Лаборатории-интенсивы организуют в рамках межведомственного проекта "Культура для школьников" Минкульта и Минпросвещения России при содействии программы "Территория культуры Росатома". Посмотреть расписание и зарегистрироваться на одно из занятий можно на странице проекта", - уточнили в пресс-службе департамента культуры.

Кроме того, в конце января на базе киностудии имени М. Горького состоится серия бесплатных мастер-классов для посетителей старше 12 лет. Так, 20 января в профессиональной звукозаписывающей студии подростков научат создавать собственные подкасты, 21 января состоится мастер-класс по анимационному дизайну, занятие по актерскому мастерству в виртуальной реальности и другие. Для участия в мероприятиях потребуется предварительная регистрация на сайте пространства "Кинокампус Горького".

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.