Путин встретится с Кравцовым

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что в середине дня глава государства проведет международный телефонный разговор, о котором Кремль сообщит

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин 15 января проведет встречу с главой Минпросвещения РФ Сергеем Кравцовым. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сегодня у него достаточно спокойный день с внутренней работой, у него идут рабочие встречи. Помимо прочего, у него будет с докладом министр просвещения Сергей Кравцов. Путин традиционно уделяет этому вопросу [особое внимание]: обеспечению школьников питанием, обеспечение транспортом и так далее - как раз по этому всему президент имеет в виду выслушать доклад Кравцова", - сказал он.

Также, как сообщил Песков, в середине дня глава государства проведет международный телефонный разговор, о котором Кремль сообщит. В остальном, отметил он, встречи президента в течение дня "будут носить закрытый характер".