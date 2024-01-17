Волхов: город, дававший энергию блокадному Ленинграду

Волхов — небольшой, тихий промышленный город в Ленинградской области, лежащий в стороне от популярных туристических маршрутов. Он совсем молодой по меркам истории России — основан в 1933 году. И с него ТАСС начинает серию материалов о тыловых городах и их жителях, которые помогали ковать Победу в годы Великой Отечественной войны

Волхов — колыбель российской гидроэнергетики. Волховская ГЭС во время Великой Отечественной войны (ВОВ) давала электричество Ленинграду. Именно благодаря защитникам и жителям города фашисты не смогли сомкнуть вокруг Ленинграда кольцо энергетической блокады. А со станции Волховстрой-1 по временным железнодорожным путям под обстрелами врага в 1943 году в Ленинград пошли первые железнодорожные составы с продовольствием и боеприпасами.

В наше время в Волхове уже почти не осталось людей, живших и работавших в городе в годы ВОВ, но их дети и внуки хранят память о своих родных, никогда не считавших себя героями. Они просто жили и работали так, как подсказывало им сердце.

Два берега одной реки

Внушительные советские здания Дворца культуры и Алюминиевого колледжа, трех- и четырехэтажные жилые дома — все это на одной стороне реки Волхов. На другой — станция Волховстрой-1 с красивым зданием вокзала, построенным уже после войны вместо разрушенного, пятиэтажки и частный сектор. Во время войны Волхов довольно сильно пострадал — этим объясняется большое количество зданий 1950–1960-х годов постройки. Через реку перекинуты мосты — автомобильный и железнодорожный. Город может показаться тихим и сонным, как и многие другие провинциальные российские города. Но у него своя, особенная энергетика, а создают ее люди.

© Петр Ковалев/ ТАСС

Первый, о ком вам поведают в Музее города Волхова, будет создатель Волховской ГЭС Генрих Графтио. "Впервые проект использования энергии реки Волхов был разработан в 1897 году и предусматривал сооружение силовой установки с передачей энергии в Петербург. В 1912 году инженер Генрих Графтио разработал первый проект, предусматривающий комплексное использование Волхова для выработки электроэнергии, — рассказывает директор музея Ольга Николаева. — В 1914 году Графтио предложил второй проект. Однако в Петербурге на самом высоком уровне и этот проект был отвергнут из-за сопротивления имевших паровые электростанции акционерных электрических обществ, для которых получение российской столицей дешевой электрической энергии Волхова было невыгодным".

Позднее в идею Графтио поверили большевики и лично Владимир Ленин. Сданная в эксплуатацию в 1926 году первая советская ГЭС и построенный через шесть лет — в 1932 году — алюминиевый комбинат стали, как принято теперь говорить, градообразующими предприятиями. Вокруг них на месте деревни Званка и многочисленных бараков строителей станции и вырос город Волхов, жителям которого предстояло внести свой вклад в Великую Победу.

Враг не прошел

Осенью 1941 года, стремясь как можно более широким кольцом блокады охватить Ленинград, фашисты рвались к южной Ладоге, чтобы там соединиться с финской армией. Однако недалеко от Волхова они были остановлены бойцами 54-й армии под командованием генерала Ивана Федюнинского. Именно ему и его бойцам волховчане благодарны за то, что город не был сдан немцам.

Но никто тогда не мог сказать, как далеко продвинется враг, поэтому алюминиевый завод был эвакуирован из Волхова на Урал. А в сентябре — октябре 1941 года сотрудники Волховской ГЭС под руководством Генриха Графтио демонтировали гидромеханическое и электрическое оборудование, отправив его на восток страны в более чем 270 вагонах. Что не смогли или не успели отправить, консервировали и закапывали в землю рядом со станцией. На ГЭС работали лишь две небольшие турбины мощностью по 1 тыс. киловатт, обеспечивавшие электроэнергией Волхов и Волховский фронт. Эти агрегаты обслуживали 18 человек.

Плотина-бомбоубежище и кабель "с денежкой"

Находящиеся на ближних подступах немецкие войска регулярно бомбили Волхов. Однако, рассчитывая взять город, они старались не нанести ущерба ни одному из сооружений станции — ни основному зданию, ни плотине. Поняв это, во время обстрелов и налетов местные жители прятались в галерее плотины.

Защиту ГЭС от налетов фашистской авиации осуществляли в том числе зенитчики. Зенитка была установлена на месте снятых куполов стоящей на левом берегу Волхова церкви Архангела Михаила. А снятый оттуда же колокол повесили в машинном зале ГЭС. В него звонили, оповещая сотрудников станции о вражеских налетах.

© Оксана Полищук/ ТАСС

На тот случай, если врагу все-таки удалось бы завладеть Волховом, станция была заминирована. "Саперы заложили взрывчатку, по многим помещениям, включая машинный зал, по всей станции тянулись бикфордовы шнуры, — рассказывает куратор музея инженер Светлана Минячева. — Во время обстрела один из шнуров загорелся, но работавшие на ГЭС люди успели его перерубить". Трагедии удалось избежать. В противном случае могли погибнуть люди и электростанция как промышленный объект. Была бы утрачена и уникальная красота Волховской ГЭС — архитектурного сооружения, над созданием которого работал известный архитектор Оскар Мунц. На черно-белой плитке пола машинного зала станции до наших дней сохранился след от горевшего бикфордова шнура.

© Оксана Полищук/ ТАСС

25 декабря 1941 года в результате успешной наступательной операции Красной армии противник был отброшен от Волхова. В город из эвакуации вернулись многие волховчане, и вся жизнь здесь до полного прорыва блокады была настроена на обеспечение нужд Ленинграда. В начале января 1942 года было принято решение о возвращении оборудования Волховской ГЭС и восстановлении ее работы. Блокадному Ленинграду жизненно необходимо было электричество.

"На станции трудились волховские энергетики, им в помощь прибыла из Ленинграда группа инженеров "Ленэнерго". Ленинградцев поселили прямо на станции. Ветераны рассказывали, что люди приехали больные и истощенные. Прежде чем они начали работать, их откармливали под наблюдением врачей", — рассказывает Светлана Минячева. Восстановительные работы на ГЭС велись днем и ночью. Сроки были выделены очень короткие, но энергетики, понимавшие всю важность своей работы, справились, собрав три агрегата станции. Волховская ГЭС заработала в мае 1942 года.

Наиболее сложной задачей была прокладка кабеля, который нужно было тянуть до Ленинграда. Учитывая кольцо блокады, единственным путем было дно Ладожского озера, по которому в невероятно сложных условиях проложили пять ниток электрического кабеля. Уже после войны его назовут "кабелем жизни". Подававшийся с берега на баржи кабель опускали на дно, и там под водой его соединяли водолазы. Работы велись в основном ночью. На этих работах, включая водолазные, были задействованы в основном женщины.

Кабель производился в Ленинграде на заводе "Севкабель", где также работали в основном женщины и дети. "Подходящей бумаги для изоляции в блокадном городе не нашлось, поэтому вместо нее использовали пропитанную слюдой и канифолью бумагу с водяными знаками, предназначенную для выпуска денег. Поэтому "кабель жизни", соединивший Волхов с Ленинградом, часто называли "кабель с денежкой", — рассказала Светлана Минячева.

23 сентября 1942 года энергетическая блокада Ленинграда была прорвана. "…Он пришел к нам, он первый прорвал блокаду, волховстроевский ленинский свет, свет с дорогой Большой земли" — так писала ленинградская поэтесса Ольга Берггольц. Позднее, когда на Ладоге встал лед, энергетики вморозили в него опоры, проложив по ним воздушный кабель и увеличив тем самым энергоснабжение блокадного города.

"Сумасшедшие красные машинисты"

Нынешние волховчане считают героями не только своих энергетиков, но и железнодорожников. "Вы в командировку к нам?" — спросил таксист Александр, который вез меня от станции Волховстрой-1 до гостиницы. Узнав, что я собираюсь писать про славное прошлое города, он строго спросил: "Только про энергетиков, наверное, напишете? Волховская ГЭС, конечно, знаменита тем, что дала в блокаду электричество Ленинграду, но тут и железнодорожники были героями".

Александр рассказал, что его прадед был помощником машиниста на одном из паровозов. "Он совсем мальчишкой был, когда началась война, — 16 лет. Мужчины ушли на фронт, а работать кому-то нужно было — восстанавливать разбитые составы и поврежденные пути, чтобы поезда ходили. Дед не любил об этом рассказывать, считал, что герои воевали, а он в тылу был. Но у него столько товарищей в этом тылу погибло от налетов и обстрелов, что считать так по меньшей мере странно", — грустно сказал водитель. В ответ на мою просьбу назвать имя прадеда и рассказать что-нибудь еще из его богатой биографии Александр вдруг отказался. "Вы просто напишите, пожалуйста, что все железнодорожники были героями. Они это заслужили", — сказал он.

"Через Волховстроевский железнодорожный узел шло снабжение Волховского фронта, Ленинградского и Карельского фронтов. Здесь находились важные точки эвакопункта, через которые вывозили людей из Ленинграда", — рассказала Ольга Николаева. 18 января 1943 года, когда была прорвана блокада города, из Волхова в ночь уже выехала бригада железнодорожников, которые начали прокладывать железную дорогу к городу, закончив ее к 5 февраля. Для прокладки путей был выбран самый короткий путь. Через Неву установили мост на сваях, которые были вморожены прямо в лед, из-за чего он сильно раскачивался. Немецкий военный журнал Der Adler тех лет писал, что только "сумасшедшие красные машинисты" могут водить поезда по качающемуся во все стороны мосту и по территории, "ландшафт которой скорее напоминает лунный, чем земной". Эта дорога просуществовала до полного снятия блокады Ленинграда в январе 1944 года. Фактически она проходила в зоне обстрелов немецкой и советской артиллерии, за что железнодорожники назвали ее "коридором смерти".

Паровоз ЭУ-708-64 © Karasev Viktor/ Shutterstock/ FOTODOM

Первый поезд с продовольствием для ленинградцев, сформированный в Вологде, отправился из Волхова 5 февраля 1943 года. Его вела волховстроевская бригада машиниста Ивана Пироженко, его помощника Виктора Дятлева и кочегара Ивана Антонова. 7 февраля 1943 года состав прибыл на Финляндский вокзал. В 1980 году первый пришедший после прорыва блокады в Ленинград паровоз ЭУ-708-64 будет установлен в качестве памятника на станции Волховстрой-1.

"Волхов немцы бомбили в 1942–1943 годах постоянно. Причем ближе к 1943 году целенаправленно бомбили ГЭС, станцию и железнодорожный мост через реку Волхов, — рассказывает директор музея Волхова Ольга Николаева. — Фашисты долго не пытались его разрушить, потому что надеялись им воспользоваться. Но утратив эту надежду, стали чаще совершать налеты и 1 июня 1943 года разбомбили один из пролетов моста. Ходила легенда, что летчиком, который это сделал, была женщина. А вот то, что восстановили мост за три недели, — это уже не легенда. Движение было восстановлено".

А вот практически полностью разрушенный после войны город волховчане восстанавливали 20 лет. И в 2015 году Волхову было присвоено звание "Город воинской доблести".

Оксана Полищук