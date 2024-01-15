Выдворенный из Латвии российский пенсионер поселился в общежитии БФУ в Калининграде

Ректор Александр Федоров будет ходатайствовать губернатору региона о выделении служебной квартиры, сообщили в пресс-службе вуза

КАЛИНИНГРАД, 15 января. /ТАСС/. Балтийский федеральный университет (БФУ) имени Иммануила Канта предоставил место в общежитии квартирного типа в Калининграде российскому пенсионеру Борису Каткову, выдворенному из Латвии под предлогом создания им угрозы национальной безопасности страны. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.

Власти Псковской области встретили Каткова на границе РФ 13 января. Переночевав в Пскове, он отправился в Санкт-Петербург и в тот же день прибыл в Калининград.

"Балтийский федеральный университет предоставил временное жилье в комфортабельном общежитии квартирного типа. Ректор Александр Федоров будет ходатайствовать губернатору региона о выделении служебной квартиры", - сообщили в пресс-службе.

Борис Григорьевич Катков работал в БФУ с 2008 года. Он представлял БФУ в Риге. 12 января стало известно, что власти Латвии приняли решение о его выдворении из страны. Посольство России в Латвии выразило крайнее возмущение по этому поводу. В диппредставительстве добавили, что, согласно решению МВД Латвии, "пожилой человек был признан угрозой национальной безопасности и приговорен к выдворению из страны с бессрочным запретом на возвращение". Вынесенный латвийскими властями вердикт дипломаты назвали "абсолютно антигуманным" и нарушающим принцип неразделения семьи, поскольку в Латвии у россиянина остались супруга, дети и внуки.