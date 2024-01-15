Bild: Шольца освистали во время гандбольного матча ЧЕ в Берлине

Свист продолжался около 10 секунд

БЕРЛИН, 15 января. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Олаф Шольц пришел поболеть за сборную Германии на матче чемпионата Европы по гандболу с командой Северной Македонии и был освистан зрителями. Об этом пишет газета Bild.

По ее информации, это произошло в тот момент, когда диктор приветствовал почетных гостей матча, включая Шольца. Свист продолжался около 10 секунд.

Позднее Ассоциация гандбола Германии (DHB) выразила сожаление по поводу случившегося. "Мне жаль, что его освистали. Но я думаю, что, несмотря на это, он увидел увлекательную игру и предстал как настоящий болельщик германского гандбола", - заявил спортивный директор DHB Аксель Кромер.

Сборная Германии одолела соперников из Северной Македонии со счетом 34:25. На берлинской арене Mercedes-Benz Arena присутствовал 13 571 зритель. Все билеты были раскуплены.