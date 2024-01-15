На Украине обязали каноническую УПЦ передать государству дворец ХІХ века

Речь идет о дворце ХІХ века, который находился в пользовании женского монастыря Рождества Христова в поселке в Житомирской области

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Власти Украины обязали каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) передать государству памятник архитектуры - дворец ХІХ века, который находился в пользовании женского монастыря Рождества Христова в поселке в Житомирской области. Об этом сообщила пресс-служба Минкультуры Украины.

"Сегодня, 15 января, Северо-западный апелляционный хозяйственный суд рассмотрел апелляционную жалобу УПЦ на решение Хозяйственного суда Житомирской области (от 30 августа 2023 года - прим. ТАСС) и оставил его без изменений. Следовательно, УПЦ обязана передать дворец Терещенко в поселке Красное в собственность государству", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

Дворец в неоготическом стиле был построен в ХІХ веке по заказу польского дворянина Адольфа Грохольского и позже перешел в собственность предпринимателя Федора Терещенко. Здание входит в реестр объектов культурного наследия местного значения. В 2000 году по решению местных властей дворец был передан в безвозмездное пользование женскому монастырю Рождества Христова УПЦ в поселке Красное.