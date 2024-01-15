Свердловская область взяла шефство над Тельмановским районом ДНР

Регион ранее брал шефство над Макеевкой совместно с Югрой

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 января. /ТАСС/. Тельмановский район Донецкой Народной Республики стал новой подшефной территорией Свердловской области. Об этом сообщили в Telegram-канале аппарата полномочного представителя президента РФ в УрФО Владимира Якушева.

Ранее Свердловская область взяла шефство над Макеевкой совместно с Югрой.

"Полпред отметил, что необходимо с особым вниманием следить за качеством работ [по восстановлению и строительству объектов]. С 2024 года у Свердловской области новая подшефная территория - это Тельмановский район ДНР", - говорится в сообщении.

По данным аппарата, 2023 год стал ударным по количеству возводимых и реконструируемых объектов в ЛНР и ДНР, в планах на 2024 год работа над 103 объектами, а в 2025 году - над 130.