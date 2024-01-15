Явлинский отправился на медицинское обследование в Германию

В пресс-службе партии "Яблоко" заявили, что в 2019 году политику сделали операцию на позвоночнике в одной из немецких клиник, теперь с определенной периодичностью ему надо проходить обследование

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский отправился в Германию, чтобы пройти там медицинское обследование, он намерен вернуться в Москву в начале февраля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе партии.

"Григорий Явлинский поехал на медицинское обследование в Германию. В 2019 году ему сделали операцию на позвоночнике в одной из немецких клиник, теперь с определенной периодичностью ему надо проходить обследование. В начале февраля Явлинский вернется в Москву", - сказали в пресс-службе.

Ранее RT опубликовал видео о том, как Явлинский отправляется в Стамбул из аэропорта Шереметьево.