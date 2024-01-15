В Калининградской области начали работу над учебником по истории региона

Сейчас формируется авторский коллектив

КАЛИНИНГРАД, 15 января. /ТАСС/. Министерство образования Калининградской области приступило к разработке учебника по истории региона. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Калининградская область вошла в число 32 субъектов РФ, которые будут разрабатывать учебное пособие по курсу "История нашего края" для учащихся пятых-седьмых классов.

Решение о создании учебника было принято на совещании с представителями регионов в декабре 2023 года. Согласно указанию президента России, преподавание региональной истории войдет в школьную программу и будет осуществляться по государственным учебникам, включенным в федеральный перечень.

"Учебник будет не только охватывать темы образования Калининградской области, ее развития и геополитического расположения, но и знакомить детей с героями нашего края. Планируется включение вопросов нравственного и духовного воспитания, что придаст курсу дополнительную глубину и значимость. Он станет ключевым шагом в систематическом изучении истории региона и будет способствовать формированию интереса учащихся к родному краю, его культурному наследию", - говорится в сообщении пресс-службы.

Сейчас формируется авторский коллектив. Окончательно он будет утвержден после того, как кандидатура каждого участника пройдет согласование на федеральном уровне. В список вошли доктора и кандидаты исторических наук из БФУ имени И. Канта, представители Калининградского областного историко-художественного музея, музея "Фридландские ворота", а также ряд преподавателей истории образовательных учреждений региона, говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что в ближайшее время к работе также приступит авторский коллектив, который займется разработкой учебно-методического пособия для учителей по учебному курсу "История нашего края". Это педагоги региона, имеющие ученую степень в своей области, а также представители духовенства. Сформирована и редакционная комиссия.