В РФ запустили мультифункциональный портал для муниципальных властей

Портал является надстройкой к существующим сервисам и включает в себя восемь цифровых инструментов

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. АНО "Диалог регионы" совместно с Администрацией президента РФ, Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления и Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ запустили мультифункциональный портал для специалистов местного управления, платформа объединяет существующие сервисы и включает в себя восемь цифровых инструментов, сообщает "Диалог регионы".

"Портал Муниципалитеты.РФ станет мультифункциональным помощником для специалистов местного самоуправления и облегчит им выполнение текущих задач. Презентация нового проекта прошла в рамках всероссийского муниципального форума "Малая Родина - сила России", - говорится в сообщении.

Портал является надстройкой к существующим сервисам и включает в себя восемь цифровых инструментов. Один из них, сервис "Правовой вектор", интегрирован с "Консультантом плюс" и обеспечивает бесплатный доступ к основным юридическим материалам, которые необходимы для работы муниципального служащего. Также он предоставляет возможность получить ответы на вопросы в чат-боте или воспользоваться консультацией юриста.

Сервис "Муниципальный навигатор" обеспечивает доступ к базе мер господдержки и конкурсов с автоподбором по гибкому фильтру. Другой сервис - "Муниципальные практики" - формирует сообщество для общения и обмена опыта между сотрудниками. Среди других важных инструментов - "Муниципальный диалог", нацеленный на работу с проблемными задачами, и "Муниципальная академия", которая предоставляет доступ к образовательным курсам и программам для повышения квалификации. Создатели планируют регулярно обновлять наполнение сайта.

"С каждым годом нагрузка на муниципальных служащих растет. Мы видим это в том числе по росту количества обращений. Ежемесячно россияне направляют около 500 тыс. сообщений в органы власти, 70% из них находятся в зоне ответственности муниципалитетов. Это сформировало запрос на появление единого портала с сервисами, которые помогают оптимизировать рабочие процессы", - приводятся в сообщении слова гендиректора АНО "Диалог регионы" Владимира Табака.

Портал, по словам его создателей, является первым этапом формирования единой цифровой платформы для муниципальных служащих и направлен на повышение эффективности их работы.