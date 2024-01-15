Исторические центры Ростова и Углича реконструируют за счет бюджетных кредитов

Объем финансирования составит более 1,8 млрд рублей

ЯРОСЛАВЛЬ, 15 января. /ТАСС/. Власти Ярославской области в 2024 году проведут реконструкцию исторических центров городов Золотого кольца Ростова и Углича благодаря инфраструктурным бюджетным кредитам, объем финансирования составит более 1,8 млрд рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

"В Ростове капитально отремонтируем 27 дорог, благоустроим 6 парков, проложим коммунальные сети. В Угличе реконструируют шесть улиц, приводят в порядок набережную Волги и парк Победы. Объем финансирования в Ростове составит более 800 млн рублей, в Угличе - более миллиарда рублей", - написал Евраев.

В 2023 году на средства инфраструктурного бюджетного кредита в Ярославле удалось построить детский сад, котельную с сетями, а также дорогу. Евраев отметил, что механизм позволяет получать кредиты на льготных условиях и решать капиталоемкие проблемы. "Мы вошли в число регионов, которые получили эти средства, а с ними - возможности для реализации важных проектов по развитию инфраструктуры", - написал губернатор.

Правительство России в 2024 году запустило еще одну программу специальных казначейских кредитов. Благодаря ей регион закупил 66 автобусов для Рыбинска.

Золотое кольцо России - сеть туристических маршрутов по древним городам, в которых сохранились уникальные памятники истории и культуры. Первоначально в Золотое кольцо входили восемь городов: Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль и Владимир. В 2018 году в маршрут был включен Углич.