Экс-советник Рейгана считает, что Россия и США нужны друг другу

Сюзанна Масси подчеркнула, что россиянам и американцам важно узнавать больше друг о друге

НЬЮ-ЙОРК, 15 января. /Корр. ТАСС Ульяна Полинова/. Россия и США неоднократно сотрудничали, и сейчас страны нужны друг другу, поэтому россиянам и американцам важно узнавать больше друг о друге. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразила экс-советник бывшего президента США (1981-1989) Рональда Рейгана по делам СССР, писательница Сюзанна Масси.

"Я думаю, что мы [Россия и США] нужны друг другу. Вы нуждаетесь в нас. Мы нуждаемся в вас. И мы уже были вместе много-много раз до этого <...>. И было бы очень хорошо, если бы мы смогли снова объединиться и поработать вместе", - отметила она.

"На мой взгляд, полезно узнавать людей, хорошо знать их культуру и знать, что они делают. Это важно. И об этом я написала много книг", - сказала Масси. Она также с сожалением отметила, что россияне и американцы "не так уж много знают друг о друге".

Масси подчеркнула, что хорошо знает русскую культуру, язык, балет. Она уже не раз была в России и планирует приехать еще. Сейчас писательница работает над новой книгой.

Сюзанна Масси родилась в 1931 году в Нью-Йорке. Она известна как автор бестселлера "Земля Жар-птицы". В 1980-х годах была неформальным советником Рейгана по Советскому Союзу.

В мае 2021 года Масси в эфире телеканала НТВ заявила, что для нее будет честью принять гражданство РФ, если президент России Владимир Путин найдет возможность предоставить его ей. Она напомнила, что посвятила много лет своей жизни сближению народов России и США. 30 декабря 2021 года Путин подписал соответствующий указ. В 2022 году она получила российский паспорт.