Делегация КНДР возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

Делегация также посетила парк "Зарядье"

СЕУЛ, 16 января. /ТАСС/. Правительственная делегация КНДР, которую возглавляет министр иностранных дел Цой Сон Хи, 15 января почтила память воинов, погибших в войне с фашизмом, и возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Агентство указывает, что в церемонии приняли участие члены делегации во главе с министром иностранных дел, сотрудники МИД РФ, в том числе заместитель главы ведомства Андрей Руденко. От имени главы МИД КНДР был возложен венок с лентой, на которой была надпись "Неизвестным солдатам". "Участники [церемонии] почтили минутой молчания память воинов, погибших в священной войне против фашизма", - информирует агентство.

Делегация также посетила парк "Зарядье".

Переговоры глав МИД РФ и КНДР Сергея Лаврова и Цой Сон Хи в Москве запланированы на 16 января. Как предполагается, стороны рассмотрят вопросы безопасности на Корейском полуострове в условиях нынешнего обострения, а также обсудят текущие конфликты в мире. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в Кремле ожидают, что переговоры будут насыщенными и содержательными.