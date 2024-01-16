Приют для животных "Эко" построят на новом месте в Москве до конца года

Общая строительная готовность объекта составляет 33%

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Монтаж зданий приюта "Эко" для безнадзорных животных, который переносится на другой земельный участок в районе Бирюлево Западное, начали в Москве. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Приют переносят для освобождения участка под строительство участка Московского скоростного диаметра (МСД) от Павелецкого направления Московского железной дороги до МКАД. Работы по возведению здания на новом месте планируется завершить до конца этого года", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Заммэра заверил, что новый приют станет более вместительным и комфортным для содержания животных, он будет расположен по адресу: Востряковский проезд вл. 10 А/1 и 10А/2 (ЮАО).

Как пояснил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов, общая строительная готовность объекта составляет 33%. На новое место перенесены все 634 вольера, 295 из них уже смонтированы. Также установлено 339 новых вольеров. Специалисты монтируют металлоконструкции сооружений и прокладывают инженерные коммуникации к ним.

"По завершении проекта будут улучшены условия содержания, лечения и стерилизации собак и кошек, а персонал приюта и волонтеры смогут работать в более комфортных условиях", - цитирует пресс-служба Загрутдинова.