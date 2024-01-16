Фонд "Защитники Отечества" планирует проводить форумы для бойцов СВО в разных регионах РФ

Их будут организовывать аналогично форуму "Вместе победим", сообщила председатель фонда Анна Цивилева

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 16 января. /ТАСС/. Фонд поддержки участников специальной военной операции (СВО) "Защитники Отечества" планирует организовывать форумы для бойцов СВО, аналогичные форуму "Вместе победим", в разных регионах России. Об этом сообщила журналистам председатель фонда Анна Цивилева.

"Очень приятно, что здесь представлены все субъекты РФ, потому что это нас объединяет, это нас сплачивает, это делает нас сильной организованной структурой федерального уровня, неравнодушной структурой, очень душевной. <...> Мы этот опыт продолжим в дальнейшем и будем проводить, сейчас есть идея, форумы региональные, чтобы вовлекать все больше ребят, которые не имеют возможности или не собрались долететь до столицы", - сказала она в кулуарах всероссийского форума "Вместе победим" в парке "Патриот".

Второй Всероссийский форум "Вместе победим" проходит с 14 по 17 января, он собрал более 400 демобилизованных бойцов из 89 регионов страны. Также в форуме принимают участие социальные координаторы и руководители филиалов фонда "Защитники Отечества", представители власти и экспертного сообщества. "Площадка создается для того, чтобы собирать вместе. Мы смогли обсудить те проблемы, с которыми сталкиваются ветераны, которые возвращаются к мирной жизни. Эти проблемы напрямую связаны со взаимодействием профильных министерств, ведомств, ФОИВов. <...> Нам это поможет более оперативно решать задачи, которые существуют", - пояснила Цивилева.

Она также отметила, что заключены соглашения со всеми профильными министерствами, которые помогут в оперативные сроки решать такие вопросы, как выдача удостоверений ветерана боевых действий; подтверждение того, что человек получил инвалидизацию в результате боевых действий; предоставление социальной поддержки; вопросы реабилитации, обеспечения протезами, техническими средствами реабилитации и другие.

Зампредседателя фонда Сергей Вылегжанин также добавил, что большое внимание уделяется комплексной реабилитации ветеранов СВО. По его словам, фонд будет объединять лучшие практики в этой сфере и передавать их ведомствам для дальнейшего финансирования.

"Около 2 тыс. ветеранов СВО уже прошли реабилитацию, о которой я говорю, конечно, потребность больше. Кто-то еще протезируется сейчас в Министерстве обороны, действующие военнослужащие, но мы понимаем, что время идет, и [растет] количество повторных протезирований. Каждый последующий протез - он должен быть лучше, никак не хуже, каждый раз возможности у ветерана к самостоятельной жизни и расширение его возможностей должны быть государством обеспечены. Это одна из наших задач", - пояснил он.