Суд не стал штрафовать Гудкова за участие в деятельности "Форума свободной России"

Бывшему депутату Госдумы грозил штраф до 15 тыс. рублей

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Савеловский суд Москвы отказался оштрафовать бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова (признан в РФ иноагентом) за участие в конференции "Форума свободной России" (признана нежелательной организацией), которая прошла в Таллине в октябре 2023 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением Савеловского районного суда Москвы производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.33 КоАП РФ (участие в деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной), в отношении Гудкова Д. Г. прекращено", - сказали в пресс-службе. В ходе рассмотрения суд нашел основания, исключающие привлечение к административной ответственности. Гудкову не было доставлено уведомление о составлении в отношении него протокола. Ему грозил штраф до 15 тыс. рублей.

В отношении Гудкова возбуждено уголовное дело по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о ВС РФ). Он проживает за пределами РФ, объявлен в розыск.