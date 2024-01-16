На рождественских чтениях в Москве ожидаются около 60 тыс. гостей и участников

Тема чтений в этом году - "Православие и отечественная культура: потери и приобретения минувшего, образ будущего"

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. XXХII Международные рождественские образовательные чтения соберут около 60 тыс. человек на почти 70 площадках в Москве. Об этом сообщил на пресс-конференции ТАСС председатель синодального отдела религиозного образования и катехизации, глава оргкомитета чтений митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

"За период проведения чтений <…> в столице примут участие в форуме около 60 тыс. человек. <…> Около 5 тыс. человек соберутся в Государственном Кремлевском дворце на торжественном пленарном заседании. <…> Очень насыщенная культурная программа: пройдут спектакли, мы будем посещать экспозиции центрального исторического парка "Россия - моя история" на ВДНХ, Музей русской иконы, Дом кино. Практически в каждой секции, каждом направлении пройдут выставки, концерты, фестивали, показы фильмов. Чтения - это уникальная площадка, где можно поделиться наработанным опытом, презентовать региональные проекты, которые можно тиражировать в других регионах", - сказал он, уточнив, что в мероприятиях примут участие представители разных конфессий.

Митрополит подчеркнул, что чтения затрагивают различные актуальные темы современности, связанные с обороноспособностью, культурой, образованием, медициной, социальной работой, биоэтикой, искусственным интеллектом и другими вопросами. "Будут обсуждаться самыми авторитетными спикерами в самых живых дискуссиях. Это интересно, это важно, это формирует повестку для работы людей на целый год во всех регионах <…> нашей страны", - добавил он.

Тема чтений в этом году - "Православие и отечественная культура: потери и приобретения минувшего, образ будущего". Заключительный этап Рождественских чтений пройдет с 23 по 27 января в Москве под почетным председательством Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Региональный этап принимали 202 епархии: 186 - в России и 16 - в других странах.