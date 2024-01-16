В Петербурге высадят деревья в память об испанцах, защищавших блокадный Ленинград

Саженцы уже доставили в Ботанический сад Петра Великого

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 января. /ТАСС/. Деревья, символизирующие в Стране Басков свободу и демократию, высадят в Петербурге благодаря российско-испанскому проекту "Дубы из Герники" в память об испанских защитниках Ленинграда. Саженцы дуба уже прибыли в Петербург из питомника города Герника - они находятся в Ботаническом саду Петра Великого. Об этом рассказал на пресс-конференции в ТАСС управляющий делами Санкт-Петербургского регионального информационного центра ТАСС, куратор российско-испанского проекта ТАСС по увековечению памяти испанцев - защитников Ленинграда 1941-1944 годов Станислав Вязьменский.

"Сейчас саженцы дубков уже находятся на карантине в Ботаническом саду Петра Великого, они проделали долгий путь. Нам же предстоит очередной этап работы: вместе со специалистами из городского комитета по благоустройству мы должны определить те точки архипелага блокадной памяти, где можно и важно высадить эти дубы. Нам нужно очень тщательно подобрать это место", - сказал Вязьменский.

По его словам, каждый саженец имеет официальный сертификат, в котором председатель генеральной ассамблеи Бискайи удостоверяет, что дуб является узаконенным прямым потомком дерева Герники. Растения, которые также очень любил Петр I, пока не отягощают суровостью северного климата - они будут находиться в карантинной оранжерее в течение двух лет. Как отметила, в свою очередь, президент ассоциации "Север - дети войны СССР" (Витория, Страна Басков) Елена Александрова, еще в XIV веке под деревом Герники собирались все посланники Страны Басков, там зарождались первые законы, там клялись в верности народу короли. Именно поэтому в годы фашистского режима Франко дуб уничтожали как знак демократии, как символ сопротивления.

"Проект очень хороший, и, честно говоря, хочется его масштабировать, хочется объять необъятное. Хочется почтить память не только тех испанцев, что защищали наш родной город Ленинград, но и посадить такие дубки в других местах России", - отметила она.

После того как в 1939 году Советский Союз отказался возвращать режиму Франко эвакуированных во время гражданской войны детей, многие молодые испанцы остались жить в Ленинграде. Более 60 испанских юношей ушли добровольцами на фронт и сражались за Ленинград в рядах 3-й Фрунзенской дивизии народного ополчения.