Дума уравнивает страховые гарантии для всех участников СВО

Основания, условия и порядок предоставления таких гарантий будут устанавливаться федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, уравнивающий порядок страхования жизни и здоровья всех участников спецоперации, в том числе членов добровольческих формирований.

Документ был внесен в Госдуму группой депутатов и сенаторов во главе с первым вице-спикером Совфеда, секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком в июле 2023 года. Поправками дополняется закон "О статусе военнослужащих". По действующим нормам, граждане, пребывающие в добровольческих формированиях, подлежат особой форме страхования - обязательному государственному личному страхованию (ОГЛС) за счет средств федерального бюджета. Соответствующие изменения были установлены законом в ноябре 2022 года и распространялись на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.

Новые нормы направлены на предоставление гражданам, пребывающим в добровольческих формированиях, действующих для военнослужащих государственных гарантий по обязательному страхованию жизни и здоровья за счет средств федерального бюджета. Указывается, что основания, условия и порядок предоставления таких гарантий будут устанавливаться федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ. При этом нормы о распространении на добровольцев госгарантий по обязательному страхованию коснутся периода с начала спецоперации - с 24 февраля 2022 года.

"Предлагаемое законодательное решение позволит обеспечить целостный подход к нормативному правовому регулированию предоставления страховых гарантий добровольцам, а также к формированию единой правоприменительной практики в этой сфере", - указывается в заключении профильного комитета Госдумы по обороне.

Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, права всех участников СВО "должны быть защищены в равной степени, вне зависимости от того, являются они кадровыми военными, призваны по мобилизации или пошли на фронт добровольцами". "Каждый, кто, рискуя жизнью, защищает нашу страну, должен быть уверен - государство позаботится о нем и его семье", - подчеркнул Володин.

Он также уточнил, что при получении ранения всем участникам СВО будет полагаться страховая выплата из федерального бюджета, размер которой составит до 313 тысяч рублей. При наступлении инвалидности размер выплаты может достигать до 2,3 млн рублей, а случае гибели, страховая выплата семье участника СВО составит 3 млн рублей.