На Украине разрешили предприятиям ОПК открывать бронь от призыва на всех работников

Замминистра экономики Украины Игорь Фоменко отметил, это сделано для усиления потенциала предприятий ОПК, что должно позволить им наращивать объемы производства

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Правительство Украины внесло изменения в правила бронирования военнообязанных во время действия военного положения, разрешив предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) открывать бронь от призыва на всех сотрудников без ограничений. Об этом сообщили в пресс-службе украинского кабмина.

"Военнообязанные работники предприятий, учреждений и организаций, определенных министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности критически важными в сфере оборонно-промышленного комплекса, бронируются независимо от воинского звания, возраста и военно-учетной специальности, без ограничений по количеству военнообязанных, подлежащих бронированию", - говорится в сообщении на сайте правительства.

Как пояснил замминистра экономики Украины Игорь Фоменко, это сделано для усиления потенциала предприятий ОПК, что должно позволить им наращивать объемы производства.

Власти Украины неоднократно признавали, что оборонная промышленность страны не способна в полной мере покрыть потребности украинской армии. По данным министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина, сейчас на украинский ОПК работает около 500 компаний, из них 400 принадлежат частным лицам и 100 - государству. Большинство государственных предприятий входят в концерн "Украинская оборонная промышленность". Киев на этом фоне призывает западные компании создавать совместные производства вооружения на территории Украины.

Западные партнеры, которые после начала Россией специальной военной операции многократно нарастили поставки вооружений Украине, тем не менее признают, что не могут покрыть все потребности Киева, в частности в боеприпасах. Глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен отмечала, что Евросоюз не смог выполнить свой план по производству миллиона снарядов в 2023 году, но заверила, что в 2024 году сообщество обязательно доведет производство до этого уровня. С подобными обещаниями выступил и министр обороны США Ллойд Остин, заявив, что Вашингтон на 50% увеличил финансирование производства боеприпасов в связи с высоким расходованием американских снарядов Киевом.