В Псковской области завершили рекультивацию самой большой в регионе свалки

Работы проводились в рамках нацпроекта "Экология"

ПСКОВ, 16 января. /ТАСС/. Власти Псковской области благодаря участию в нацпроекте "Экология" завершили процесс рекультивации свалки вблизи Пскова, которая является самой большой на территории региона, при этом расположен объект в пределах городской черты областного центра, в непосредственной близости от жилых кварталов. Об этом сообщил председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов.

"В рамках национального проекта "Экология" рекультивирована псковская городская свалка. Это самый большой полигон на территории региона. Сейчас он рекультивирован, работы завершены. <...> Даже успели в эту оттепель траву посеять", - сказал Грахов, выступая с докладом на внеочередной сессии Псковского областного собрания депутатов.

При этом он добавил, что рекультивация любого полигона ТКО - это "достаточно ресурсоемкое мероприятие". "Поэтому по ряду муниципалитетов разрабатывается проектная документация на рекультивацию, чтобы дальше работать с федеральным центром. Завоз на полигоны прекратится после того, как будет введен в действие комплекс по обращению с отходами и все 100% отходов региона будут проходить сортировку. Мы планируем, что в конце 2024 года, когда комплекс будет введен в эксплуатацию, тогда и на полигоны вывоз прекратится", - уточнил Грахов.

Вопрос о ликвидации свалки в Пскове и в целом об утилизации ТКО для Псковской области является крайне важным. Площадь городской свалки составляет более 180 тыс. кв. м. Этот полигон бытовых отходов выработал свой ресурс и был закрыт 1 января 2018 года после 70 лет эксплуатации. В связи с этим мусор вывозится на межмуниципальные полигоны, расположенные в районах области. Они представляют собой обычные свалки, а большинство из них уже выработали свой ресурс.