В Москве крещенские купания пройдут на 42 площадках

Все места купаний будут оборудованы средствами спасения, пунктами обогрева и питания, передвижными компактными туалетами и освещением

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. 42 площадки подготовили в Москве для проведения 18 и 19 января крещенских купаний. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"18 и 19 января на 42 столичных площадках пройдут крещенские купания. Для этого подготовим 49 майн и 10 купелей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что все места купаний будут оборудованы деревянными настилами, поручнями для спуска и подъема, противоскользящими покрытиями, средствами спасения, раздевалками, пунктами обогрева и питания, передвижными компактными туалетами и освещением. Рядом будут организованы парковочные места. Кроме того, во всех местах купаний будут дежурить столичные спасатели, которые будут сопровождать людей к проруби и обратно.

Водолазы Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах проверили дно водоемов в отведенных для купаний местах. Все проруби в целях безопасности располагаются недалеко от берега. Места возможного несанкционированного купания постоянно патрулируются, чтобы не допустить происшествий.

Также специалисты АО "Мосводоканал" обеспечат не имеющие подключения к центральному водоснабжению храмы временным подключением.

19 января православные верующие в России отмечают Крещение Господне. Это один из 12 главных христианских праздников после Пасхи. В России верующие 19 января по традиции окунаются в освященную прорубь (иордань), вырубленную на замерзшем водоеме обычно в форме креста или круга. Такое купание, согласно поверью, помогает избавиться от грехов и уберегает от болезней. Обычай связан с тем, что в первые века христианства именно на Богоявление проводили крещение верующих.