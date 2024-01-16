В Великом Новгороде представили традиционные узоры вышивки XVIII века

Все они выполнены на основе этнографических образцов

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 16 января. /ТАСС/. Вышитую карту Новгородской области, а также техники и узоры вышивки, существовавшие в Новгородской области в конце XVIII - середине XX века, представили на выставке в Доме народного творчества Великого Новгорода. Все они выполнены на основе конкретных этнографических образцов, привязанных к конкретному населенному пункту области, сообщили ТАСС в министерстве культуры региона.

"В выставочном зале Новгородского областного дома народного творчества открылась областная выставка "Вышитая карта Новгородской области". Центральное место в экспозиции занимает сама карта. Раскрывают и дополняют концепцию выставки вышитые панно мастеров Новгородской области. Панно так же, как и карта, демонстрируют разнообразие техник и узоров вышивки, бытовавших на Новгородчине в конце XVIII - середине XX веков", - сообщили в Минкультуры региона.

Сама карта размером 1,4 на 1,8 м повторяет контур Новгородской области и состоит из 22 фрагментов, изображающих 21 муниципальное образование и озеро Ильмень. В создании карты приняли участие 30 мастеров. В основе узоров - орнаменты, выполненные в традиционной технике, которые часто использовались на полотенцах, скатертях, одежде, головных уборах в Новгородской области. Для региона самой распространенной является вышивка на белом фоне красными нитками или на красном фоне белыми или цветными нитками. Узоры выполнены в техниках, традиционно бытовавших на территории: роспись, тамбур, строчевая вышивка, крест, гладь. Озеро Ильмень выполнено в технике "сажение по бели", которым начиная с XV века украшали в том числе оклады икон.

Также в экспозиции представлены современные копии старинных узоров и этнографические предметы. Это украшенные различными видами вышивки костюмы, полотенца, наволочки и подзоры, бытовавшие на территории Новгородской области.

В выставочном зале Новгородского областного дома народного творчества областная выставка "Вышитая карта Новгородской области" продолжит работу до 2 февраля 2024 года, а далее отправится в качестве передвижной выставки в муниципальные образования региона.