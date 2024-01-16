Во Франции могут ввести школьную форму с 2026 года

Также французский лидер Эмманюэль Макрон отметил, что в 2024 году в школах страны будет увеличено количество часов, посвященных гражданскому воспитанию, которое предусматривает "изучение фундаментальных документов государства"

ПАРИЖ, 16 января. /ТАСС/. Единая школьная форма может появиться во французских школах в 2026 году. Об этом заявил на пресс-конференции президент Франции Эмманюэль Макрон.

"В 100 учебных заведениях планируется начать эксперимент по введению единой школьной формы, - сказал Макрон. - В случае если эксперимент будет признан удачным, к 2026 году форма может быть введена повсеместно".

Он также отметил, что в 2024 году во французских школах будет увеличено количество часов, посвященных гражданскому воспитанию, которое предусматривает "изучение фундаментальных документов государства". Также будут введены "обязательные курсы театра в лицеях", подчеркнул французский лидер.