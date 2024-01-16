В Карачаево-Черкесии крещенские купания пройдут на 16 оборудованных площадках

Рядом с ними будут подготовлены раздевалки и пункты обогрева

ЧЕРКЕССК, 16 января./ТАСС/. 16 оборудованных мест для крещенских купаний подготовят в шести муниципалитетах Карачаево-Черкесии, сообщает ГУ МЧС России по КЧР.

"Жители и гости Карачаево-Черкесии смогут окунуться в ледяные купели в Черкесске и населенных пунктах Адыге-Хабльского, Зеленчукского, Прикубанского, Урпупского, Усть-Джегутинского районов республики, где подготовят 16 мест для массовых крещенских купаний. На площадках будет организовано дежурство 180 человек, привлечено 35 единиц техники ", - уточнили ТАСС в пресс-службе ведомства.

В региональной столице крещенские купания традиционно пройдут в самом большом парке Черкесска "Зеленый остров". Участники получат памятные полотенца. Купель с соблюдением необходимых мер безопасности оборудую на большом пруду. Рядом подготовят раздевалки и пункты обогрева. С 19:00 до 23:00 18 января каждые полчаса будет курсировать бесплатный транспорт из двух разных концов города к парку, сообщается в Telegram-канале городской администрации.

19 января православные верующие в России отмечают Крещение Господне - один из 12 главных христианских праздников после Пасхи.