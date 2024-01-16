Во Франции усилят меры по борьбе с наркотрафиком

Президент республики Эмманюэль Макрон сообщил, что правоохранители в ближайшее время начнут проводить по 10 полицейских операций в неделю против наркоторговцев по всей стране

ПАРИЖ, 16 января. /ТАСС/. Власти Франции усилят меры по борьбе с наркотрафиком, правоохранительные органы в ближайшее время начнут проводить по 10 полицейских операций в неделю против наркоторговцев по всей стране. Об этом заявил президент республики Эмманюэль Макрон на пресс-конференции в Елисейском дворце.

"Усиления Франции не может быть без поддержания порядка, - отметил он. - Начиная со следующей недели будут проводиться по 10 операций [по борьбе с наркотрафиком] в неделю".

Ранее глава МВД республики Жеральд Дарманен заявил, что власти страны в рамках борьбы с наркотиками усилят контроль за социальными сетями, где, по его словам, работает "схема продажи наркотических веществ с доставкой на дом".

Проблема с наркоторговлей особенно остро стоит на юге Франции, в частности, в Марселе. В 2023 году жертвами наркобандитизма в городе стали 47 человек.