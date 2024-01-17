Донские казаки организовали поздравления для бойцов в зоне СВО

К акции также подключились общественники из Новочеркасска и Ростовской области, а также журналисты федеральных СМИ

ДОНЕЦК, 17 января. /ТАСС/. Новочеркасский казачий эколого-биологический центр организовал масштабную поздравительную акцию "Чудо Рождества" для бойцов в зоне проведения специальной военной операции (СВО). В рамках проекта инициативная группа образовательного центра доставила бойцам в Донецкую Народную Республику (ДНР) более 2 тонн новогодних подарков и гуманитарной помощи, передает корреспондент ТАСС.

"Это была коллективная инициатива - организовать акцию среди наших воспитанников, чтобы каждый желающий ребенок мог стать Дедом Морозом для наших военнослужащих. И мы объявили сбор подарков для бойцов на фронт - кто что может. К реализации инициативы подключилась и наша администрация, затем городские школы, детские сады, творческие коллективы. В итоге масштаб превзошел все ожидания", - рассказал ТАСС руководитель центра, казачий атаман Юрий Рущенко.

Кроме того, к акции подключились общественники из Новочеркасска и Ростовской области, а также журналисты федеральных СМИ. В состав собранного груза вошли продукты питания, медикаменты, элементы снаряжения и быта, комплектующие для беспилотников, окопные свечи, маскировочные сети и многое другое. Всего за две недели было собрано более четырех тонн груза, половина из которого также была отправлена в Луганскую Народную Республику.

Как рассказал корреспондент ТАСС, для вручения подарков казаки вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой отправились по подразделениям в зону ведения боевых действий. "Нам очень хотелось не просто передать подарки, нам хотелось лично поздравить бойцов, поднять им настроение, поблагодарить и рассказать о том, что на их подвигах там, в тылу, мы воспитываем своих детей", - рассказала ТАСС Снегурочка - руководитель детского фольклорного ансамбля "Виноград" в Новочеркасске Юлия Девятова.

Двухдневный визит в ДНР казаки завершили в Амвросиевском реабилитационном центре для военнослужащих.