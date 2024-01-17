В Магаданской области эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен на 12%

За прошедшую неделю с соответствующими симптомами к врачам обратились 523 человека, сообщили в областном Минздраве

ТАСС, 17 января. Эпидемический порог по гриппу и ОРВИ в Магаданской области превышен на 12,3%. За прошедшую неделю с соответствующими симптомами к врачам обратились 523 человека, из них 412 - в Магадане, сообщает областной Минздрав.

"С симптомами ОРВИ и гриппа обратились в медучреждения области 523 человека, в том числе 289 детей до 14 лет. В целом по региону эпидемический порог превышен на 12,3%", - говорится в сообщении.

Также за неделю с 7 по 14 января зафиксировано 12 случаев заболевания коронавирусной инфекцией и 14 случаев гриппа А - все они подтверждены лабораторно. В Магадане по итогам прошедшей недели зарегистрировано 412 обращений за медицинской помощью с симптомами ОРВИ и гриппа.