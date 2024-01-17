Члены семей бойцов СВО смогут регистрировать их по месту жительства

Соответствующий законопроект внесли в Госдуму

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Законопроект о праве членов семей участников СВО оформлять на них регистрацию по месту жительства внесен в Госдуму. Об этом сообщил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

"Члены семей участников спецоперации получат право по доверенности оформлять на них регистрацию по месту жительства. Рабочая группа по СВО внесла соответствующий законопроект в Госдуму. Он уже получил поддержку в Правительстве", - написал Турчак у себя в Telegram-канале.

Он отметил, что в настоящее время при постановке и снятии с регистрационного учета требуется личное присутствие заявителя, участники СВО не могут выполнить это условие. "Наша инициатива позволит им передать эти полномочия близким по доверенности, заверенной у нотариуса или командира части. Об этом нас просили родственники бойцов", - подчеркнул он.

По словам Турчака, изменения коснутся также и других категорий граждан. "Новой нормой смогут воспользоваться люди, находящиеся на длительном лечении или в длительных командировках, родители рожденных за пределами РФ детей и другие граждане", - написал он.