Путин поручил более эффективно расследовать пытки в тюрьмах

Президент ждет доклад по этой теме до 1 июля

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил Следственному комитету РФ принять меры, чтобы более эффективно расследовать дела о пытках в местах лишения свободы. Такой пункт содержится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений главы государства по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

"Следственному комитету РФ принять меры по повышению эффективности расследования уголовных дел о преступлениях, связанных с пытками и истязаниями лиц, находящихся в местах лишения свободы, в том числе путем передачи дел о таких преступлениях для осуществления предварительного следствия в главные следственные управления и следственные управления по субъектам РФ или центральный аппарат", - говорится в тексте одного из поручений.

Доклад по этой теме президент ждет до 1 июля 2024 года.