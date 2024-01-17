В России снизилась аварийность всех видов транспорта

Руководитель Ространснадзора Виктор Басаргин сообщил, что наблюдается снижение смертности в автомобильных авариях на 16%

МОСКВА, 17 января./ТАСС/. Аварийность всех видов транспорта в России уменьшилась за последнее время. Об этом заявил руководитель Ространснадзора Виктор Басаргин на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

"По аварийности сегодня идет серьезное снижение на всех видах транспорта. Единственное - автомобильный транспорт. Где то на уровне прошлого года, но, поскольку по всем видам транспорта растет объем и пассажирских перевозок, и грузоперевозок, удельный вес аварий, конечно, серьезно снижается. В воздушном транспорте - на 36% (самый высокий показатель по снижению), автомобилисты - 1%, водный и железнодорожный транспорт - до 20%", - сказал он.

Руководитель Ространснадзора добавил, что также наблюдается снижение смертности в автомобильных авариях на 16%.

Цифровизация транспорта

По словам, Басаргина, Ространснадзор принимает активное участие в развитии цифровых сервисов на транспорте. Так, например, все 19 услуг, которые предоставляет ведомство, можно получить через портал госуслуг. "Мы оцифровали все, что касается реестров, перечня транспортных компаний, перечня транспорта. Все подготовили по вопросам, связанным с выдачей документации, при этом осуществляем взаимодействие с МВД, ФТС, службой судебных приставов, налоговой инспекцией. И сегодня выстроили информационные системы, которые отслеживают транспортные средства в режиме реального времени",- отметил он.