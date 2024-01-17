В аэропорту Казани на прилет и вылет задерживаются 44 рейса

В Росавиации отметили, что восемь самолетов ушли на запасные аэродромы

ТАСС, 17 января. На прилет и вылет в эропорту Казани задерживаются 44 рейса из-за погодных условий. Восемь самолетов, летевшие в Казань, ушли на запасные аэродромы, говорится в сообщении Росавиации.

"Воздушная гавань не закрыта, работает по фактической погоде, но из-за сильных порывов ветра командиры воздушных судов принимают решение по уходу на запасные аэродромы. На 10:00 мск, по данным Госкорпорации по ОрВД, посадку в Уфе, Самаре, Екатеринбурге, Нижнекамске и Бугульме совершили восемь рейсов. Время пребывания самолетов на запасных аэродромах зависит от погодной ситуации", - говорится в сообщении.

Всего, по информации Росавиации, на прилет в Казань задерживается 21 рейс, на вылет - 23 рейса.

"С пассажирами, которые находятся в аэровокзале, работают представители перевозчиков и аэропорта. Гражданам предоставляются напитки, питание и проживание в гостинице - это регламентировано федеральными авиационными правилами (ФАП-82)", - говорится в сообщении.

Специалисты аэродромной службы чистят взлетно-посадочную полосу, доводят коэффициент сцепления на ней до нормативных требований. Нормальная работа аэропорта восстановится после улучшения погодных условий.

О ситуации в аэропорту

В пресс-службе аэропорта Казани ТАСС сообщили, что в настоящее время посадка и вылет бортов осуществляется по фактической погоде. "Решение принимает командир экипажа. Так, в 07:00 произвел посадку рейс Ашхабад - Казань, в 10:50 данный борт произвел вылет по обратному маршруту", - сказали в пресс-службе.

Как уточнили в Росавиации, по данным Госкорпорации по ОрВД, в аэропорт Казани начали прилетать самолеты, ранее совершившие посадку на запасных аэродромах. "В столице Татарстана приземлились самолеты S7 из Москвы, "России" - из Санкт-Петербурга. Ранее эти рейсы ушли на запасной аэродром в Самару", - говорится в сообщении.