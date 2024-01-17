В Совбезе обсудили усиление контроля за выпуском вакцин

Как сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза, был сделан акцент на вопросах обеспечения России вакцинами отечественного производства

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Межведомственная комиссия Совбеза России по безопасности в экономической и социальной сфере обсудила выпуск и распространение отечественных вакцин, а также усиление контроля в этой сфере.

"Сделан акцент на вопросах обеспечения Российской Федерации вакцинами отечественного производства, их поддержки и продвижения, а также усиления контроля за вакцинами, включая фармацевтические субстанции для их производства, поставляемые из-за рубежа", - сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ по итогам заседания комиссии.

В целом же на встрече рассматривалась нейтрализация рисков и угроз национальной безопасности в сфере иммунопрофилактики инфекционных болезней. Разработаны меры, направленные на полное и надежное снабжение медицинских организаций иммунобиологическими лекарственными препаратами, прежде всего для выполнения всех положенных по календарям прививок.

Подчеркнуто, что один из главных принципов государственной политики в области иммунопрофилактики инфекционных болезней - развитие производства качественных и эффективных отечественных вакцин по полному производственному циклу.