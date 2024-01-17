Под Калининградом добыли янтарный самородок весом 1,3 кг

Его назвали "Новогодний"

КАЛИНИНГРАД, 17 января. /ТАСС/. Янтарный комбинат Ростеха добыл первый в 2024 году самородок весом более 1,3 кг. Камень получил название "Новогодний", сообщила пресс-служба комбината.

"Образец балтийского янтаря весом 1 кг 320 гр обнаружен в Приморском карьере Калининградского янтарного комбината госкорпорации "Ростех" при подготовке к следующему сезону добычи. Особенность первого в 2024 году самородка - слоистость: камень состоит из множества тонких пластинок древней смолы, натекавших послойно одна на другую. По традиции, существующей на комбинате, янтарный гигант получил название "Новогодний", так как был добыт накануне старого" Нового года", - говорится в сообщении пресс-службы.

Обычно находки крупных камней на комбинате происходят во время добычного периода, который длится с марта по ноябрь. Но бывают и редкие исключения, когда камень-великан находят в межсезонье. Например, при подготовке добычного забоя в "голубой земле" (янтареносная порода - прим. ТАСС) или при перемещении большого объема пород, покрывающих залежи полезных ископаемых.

"Возраст найденного самородка - от 35 до 45 млн лет. Его можно назвать редким образцом "слойки" крупного размера - так в янтарной терминологии называется камень, образованный натеками не внутри ствола дерева, а исключительно снаружи. Весь камень состоит из множества тонких слоев, которые натекали и застывали последовательно один за одним. <…> Слоистая структура камня наглядно представляет многообразие янтаря - здесь мы видим и прозрачный, и белый королевский, и матовый виды, в одном из слоев застыл реликтовый уголь. Без сомнения, внутри могут обнаружиться различные органические включения", - отметила специалист-геммолог Калининградского янтарного комбината Анна Дугина, слова которой приводятся в сообщении пресс-службы.

Уникальным янтарем, в соответствии со стандартом предприятия, являются образцы янтаря всех цветов и оттенков, свойственных природному камню, весом не менее 1 тыс. гр. Самородки являются большой редкостью, в среднем их количество не превышает 20 штук в год. В 2023 году в Приморском карьере добыто 12 янтарных самородков. Все уникальные камни проходят государственную экспертизу. Затем часть из них выставляется на продажу, а часть передается в экспозицию собственных музейно-выставочных пространствах комбината, расположенных в Янтарном и в Москве.

О комбинате

АО "Калининградский янтарный комбинат" - единственное в мире предприятие, где ведется промышленная добыча янтаря-сырца и изготовление из него ювелирной и сувенирной продукции. Разрабатывает Приморское месторождение в Калининградской области, на территории которой сосредоточено около 90% мировых запасов янтаря. В 2013 году, согласно указу президента РФ Владимира Путина, комбинат был передан под управление государственной корпорации "Ростех". Янтарь-сырец реализуется на электронной торговой площадке АО "Биржа "Санкт-Петербург" и аукционах для переработчиков.