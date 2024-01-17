В Гидрометцентре сообщили, что 2023 год оказался самым жарким за весь период наблюдений

Его средняя глобальная температура была на 0,17 градуса выше, чем в ранее установившем рекорд 2016 году

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. 2023 год стал самым жарким за весь период инструментальных наблюдений. Его средняя глобальная температура была на 0,17 градуса выше, чем в ранее установившем рекорд 2016 году. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Все центры климатические подтвердили, что действительно 2023 год оказался самым теплым, самым жарким за весь период инструментальных наблюдений. Но особенность заключается в том, что превышение средней глобальной температуры над температурой предыдущего рекордного 2016 года произошло сразу на 0,17 [градуса], это огромная величина для климатологов", - сказал он на пресс-конференции, посвященной вопросам погоды в европейской части России.

Вильфанд уточнил, что, согласно Парижскому соглашению, температура к концу XXI века должна повыситься не более чем на 1,5 градуса относительно температуры доиндустриального периода - второй половины XIX века.

"Если вот такими скачками температура будет повышаться, то уже через 10 лет мы существенно перепрыгнем эти прогнозы. <...> Средняя температура 2023 года - 14,98 градуса, но к этому нужно относиться скептически, потому что температура усредняется по тем станциям, которые распределены по земному шару", - пояснил он.

Научный руководитель Гидрометцентра отметил, что каждый месяц с июня по декабрь 2023 года был теплее, чем аналогичный месяц за весь период инструментальных наблюдений с 1891 года. Семь месяцев подряд температура превышала норму, это связывается и с увеличением концентрации парниковых газов, и с эффектом явление Эль-Ниньо.

Температура океанов

Вильфанд добавил, что также очень высокой была и температура океанов. "Она была беспрецедентно высокая, особенно в Северном полушарии, это необычная ситуация. Дело в том, что существенно повышается температура верхнего 100-метрового слоя океана в умеренных широтах, это очень важная и опасная ситуация. Во-первых, высокая температура океана обязательно сказывается на температурном режиме атмосферы", - сообщил он.

По его словам, академик Александр Обухов посчитал, что если температура верхнего 100-метрового слоя океана понизится на 0,1 градуса, и все это тепло перейдет в атмосферу, то средняя глобальная температура атмосферы повысится на 6 градусов. "Вот почему такое пристальное внимание к повышенным значениям температуры океана", - пояснил он.

Также, если говорить о региональных особенностях, то 2023 год стал вторым самым теплым в Европе. Европейская зима с декабря 2022 года по февраль 2023 года тоже была второй самой теплой, аналогичная ситуация и с осенью.

"Наиболее жаркие регионы - это США, Канада, Китай, ну и другие регионы земного шара. Концентрация углекислого газа и метана в атмосфере продолжала расти и достигла рекордного значения. Очень тревожная ситуация связывается с лесными пожарами, которая была нынешним летом в Канаде, там выгорело беспрецедентное количество лесов бореальных, и количество выбросов углерода от лесных пожаров в 2023 году увеличилось на 30% по сравнению с прошлым годом", - уточнил он.

Кроме того, декабрь 2023 года был самым жарким и теплым за весь период наблюдения. При этом средняя температура в декабре по России оказалась "точно равна норме", так как глобальное потепление имеет свои региональные особенности.

Для территории РФ средняя температура 2023 года ранжируется как третье значение в ранге самых теплых лет, это "очень высокое значение", подытожил Вильфанд.