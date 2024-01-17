Сенатор заявил, что Красноярск может стать центром проведения форумов в Сибири

Александр Усс отметил, что важной площадкой для проведения мероприятий является Сибирский федеральный университет

КРАСНОЯРСК, 17 января. /ТАСС/. Красноярск может стать центром проведения крупнейших форумов, конференций и конгрессов в Сибири по экологии, развитию промышленности, металлургии и другим отраслям. Об этом ТАСС сообщил сенатор от Красноярского края Александр Усс.

"Красноярск как географический центр страны может стать местом постоянного проведения важнейших конференций, симпозиумом и форумов, посвященных стратегическим вопросам развития Сибири, а также прикладным темам, касающимся оборонной промышленности, металлургии, лесного хозяйства, экологии. <...> Уже сейчас визитной карточкой Красноярска стали Красноярский экономический форум, международный конгресс Алюминий Сибири", выставка "Эксподрев", лесной форум", - сообщил Усс.

По словам сенатора, важной площадкой для проведения таких мероприятий является Сибирский федеральный университет (СФУ).

Накануне президент России Владимир Путин провел встречу с главами муниципальных образований субъектов РФ. На ней глава государства напомнил, что Красноярск - географический центр России. Президент подчеркнул важность развития города, формирования здесь центров компетенции крупных компаний. В качестве примера глава государства привел переезд из Москвы в Красноярск офиса "Русгидро".

В Сибири сформирован один из основных научно-образовательных центров России. СФУ - первый в России федеральный университет, основан в 2006 году путем объединения четырех вузов в Красноярске. Это один из крупнейших университетов восточной части России. Также в Красноярском крае работает Университет Решетнева, который занимается разработками в сферах космических технологий, спутникостроения.

Красноярский экономический форум проводится в краевом центре с 2004 года. Первый форум проходил под названием "Инвестиционный форум регионального развития". С 2007 года на форуме обсуждались федеральные темы, в 2020 году форум не проводился из-за пандемии коронавируса, а с 2021 года форум работает в гибридном формате, с выездными студиями в других городах.