Росприроднадзор оценил ущерб от свалки вблизи Махачкалы почти в 21 млрд рублей

По словам главы ведомства Светланы Радионовой, "виновником" является Министерство по земельным и имущественным отношениям Дагестана

ТАСС, 17 января. Росприроднадзор оценил ущерб, нанесенный почвам стихийной свалкой вблизи Махачкалы, в 20,988 млрд рублей. Ведомство направило заявление в прокуратуру, сообщила в своем Telegram-канале руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

"В местности Черкес-Кутан близ города Махачкалы (Дагестан) образовалась стихийная свалка. Сотрудники службы обследовали территорию и рассчитали сумму вреда, нанесенного почвам, - 20 988 551 000 рублей", - написала Радионова.

По ее словам, "виновником" является Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан. "Мы направили материалы дела в прокуратуру, чтобы привлечь допустивших правонарушение к ответственности и возместить ущерб. Когда штрафы исчисляются в миллионах, миллиардах - проще и дешевле работать в рамках закона", - добавила Радионова.