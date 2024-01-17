Генпрокуратура наградила журналиста ТАСС по случаю Дня печати

Специальный корреспондент ТАСС Александр Шашков удостоен почетной грамоты за "За существенную помощь в укреплении законности, развитии системы прокуратуры Российской Федерации и выполнении возложенных на нее задач"

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Генеральная прокуратура наградила журналистов по случаю Дня российской печати.

Специальный корреспондент ТАСС Александр Шашков удостоен почетной грамоты за "За существенную помощь в укреплении законности, развитии системы прокуратуры Российской Федерации и выполнении возложенных на нее задач".

Среди награжденных также представители информационных агентств "Интерфакс" и РИА Новости, а также "Российской газеты" и газеты "Коммерсантъ".

День российской печати отмечается с 1992 года. Он учрежден в память о начале издания первой отечественной печатной газеты, основанной Петром I. 13 января (по новому стилю) 1703 года в Москве вышла газета "Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском государстве и во иных окрестных странах".