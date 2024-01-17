В Ингушетии учредили медаль к 100-летию государственности республики

Всего изготовят около 3 тыс. наград для вручения людям, внесшим особый вклад в развитие региона

МАГАС, 17 января. /ТАСС/. Медаль к 100-летию государственности республики учредили в Ингушетии, памятная дата отмечается в 2024 году, сообщил в Telegram-канале глава региона Махмуд-Али Калиматов.

"В этом году наша республика будет отмечать вековой юбилей образования государственности Ингушетии. К знаменательному событию мы готовим 3 тыс. памятных медалей. Медали будут вручаться всем, кто внес весомый вклад в становление и развитие нашей любимой Ингушетии", - написал он.

Эскиз награды уже утвержден - на тыльной стороне медали изображен ингушский герб, на лицевой стороне расположены юбилейные даты и классические символы Ингушетии в виде башни и гор. Средства на изготовление медалей выделят из резервного фонда правительства региона.

День ингушской государственности отмечается ежегодно 7 июля. В этот день в 1924 году была образована Ингушская автономная область в составе РСФСР с центром во Владикавказе. Автономия просуществовала 10 лет. В апреле 2021 года президент России Владимир Путин распорядился создать организационный комитет для подготовки к празднованию в 2024 году 100-летия образования Ингушетии.